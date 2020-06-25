LGS'de dereceye girenlere Başkan Ahmet Cin, ödüllerini takdim etti!

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Esenler Spor Kompleksi’nde düzenlenen ödül töreninde bu yıl LGS (Liselere Giriş Sınav) Deneme Sınavı'nda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Törende, LGS (Liselere Giriş Sınavı), Sınıf Başarı İzleme Sınavı TYT (Temel Yeterlilik Testi), AYT (Alan Yeterlilik Testi) alanlarında dereceye giren 23 öğrenciye de hediye çeklerini takdim eden Belediye Başkanı Ahmet Cin, tüm öğrencilere başarılar dileyerek dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenen törende konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, öğrencilere ve ailelerine hafta sonu gerçekleşecek olan YKS sınavı için “Bu hafta sonu da üniversite sınavı var. Benim kızım da girecek. Aman mesafe kuralına uyalım, tedbirli olalım.” uyarısında bulundu.