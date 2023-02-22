Liam Burt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Burt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liam Burt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liam Burt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liam Burt 1 Şubat 1999 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liam Burt Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Liam Burt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shamrock Rovers futbol takımında oynamaktadır. Shamrock Rovers takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Liam Burt'nin Shamrock Rovers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Liam Burt Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/liamburt.99/

Liam Burt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Liam Burt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Liam Burt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liam Burt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Rangers FC U17

1 Temmuz 2016 yılında Rangers U20

16 Şubat 2018 yılında Dumbarton FC

14 Mayıs 2018 yılında Rangers U20

1 Temmuz 2018 yılında Rangers II

23 Ağustos 2018 yılında Alloa Athletic

7 Ocak 2019 yılında Rangers II

6 Ağustos 2019 yılında Celtic Glasgow

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

3 Şubat 2021 yılında Bohemians

1 Ocak 2023 yılında Shamrock Rovers

Liam Burt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liam Burt şuan Shamrock Rovers takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Liam Burt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Celtic FC (2007-2010), Rangers FC (2010-2018)

İskoçya U16 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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