Liam Ferdinand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Ferdinand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liam Ferdinand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Liam Ferdinand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Liam Ferdinand 4 Aralık 1994 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Liam Ferdinand Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Farnborough FC futbol takımında oynamaktadır. Farnborough FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Liam Ferdinand'nin Farnborough FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Liam Ferdinand Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Liam Ferdinand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Kasım 2014 yılında Bilinmiyor
1 Temmuz 2015 yılında Binfield
1 Temmuz 2017 yılında Bracknell
13 Kasım 2017 yılında Thatcham
17 Temmuz 2018 yılında Bracknell
19 Temmuz 2019 yılında Hungerford
1 Temmuz 2020 yılında Harrow Borough
1 Mayıs 2021 yılında Binfield
1 Haziran 2021 yılında Harrow Borough
1 Temmuz 2021 yılında Met Police
1 Temmuz 2022 yılında Farnborough
7 Ekim 2022 yılında Bracknell
7 Kasım 2022 yılında Farnborough
Liam Ferdinand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Liam Ferdinand şuan Farnborough FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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