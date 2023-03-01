Liam Hogan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Hogan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liam Hogan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liam Hogan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liam Hogan 8 Şubat 1989 tarihinde Salford şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Liam Anthony Hogan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liam Hogan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LPM Football Agents yapmaktadır. Liam Hogan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oldham Athletic futbol takımında oynamaktadır. Oldham Athletic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Liam Hogan'nin Oldham Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Liam Hogan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Liam Hogan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Liam Hogan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liam Hogan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Halifax Town

1 Temmuz 2013 yılında Fleetwood

3 Kasım 2014 yılında Macclesfield

10 Ocak 2015 yılında Fleetwood

1 Temmuz 2015 yılında Tranmere Rovers

1 Temmuz 2016 yılında Gateshead

1 Temmuz 2017 yılında Salford

14 Şubat 2020 yılında Stockport

1 Temmuz 2022 yılında Oldham Athletic

Liam Hogan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liam Hogan şuan Oldham Athletic takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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