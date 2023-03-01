Liam Kinsella kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Kinsella Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liam Kinsella adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liam Kinsella Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liam Kinsella 23 Şubat 1996 tarihinde Colchester şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İrlanda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Liam Mark Kinsella şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liam Kinsella Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Era Global Sports yapmaktadır. Liam Kinsella, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Walsall futbol takımında oynamaktadır. FC Walsall takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Liam Kinsella'nin FC Walsall ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Liam Kinsella Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Liam Kinsella isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Liam Kinsella Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liam Kinsella futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Walsall

Liam Kinsella Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liam Kinsella şuan FC Walsall takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Liam Kinsella Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda U21 takımında 15 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İrlanda U19 takımında 17 numaralı formasıyla 25 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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