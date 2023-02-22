Liam Mullan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Mullan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liam Mullan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Liam Mullan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Liam Mullan 7 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. İrlanda,Kuzey İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Liam Mullan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Derry City futbol takımında oynamaktadır. Derry City takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Liam Mullan'nin Derry City ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.
Liam Mullan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Liam Mullan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2022 yılında Derry City
Liam Mullan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Liam Mullan şuan Derry City takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.
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