Liam Sole kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Sole Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liam Sole adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Liam Sole Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Liam Sole 21 Aralık 1999 tarihinde Watford şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Liam Sole Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
St. Albans City futbol takımında oynamaktadır. St. Albans City takımına 22 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Liam Sole'nin St. Albans City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Liam Sole Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Liam Sole futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında MK Dons
25 Ocak 2019 yılında St. Albans City
31 Mayıs 2019 yılında MK Dons
1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz
28 Ekim 2019 yılında Nottingham U21
1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz
1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz
22 Nisan 2021 yılında St. Albans City
22 Nisan 2021 yılında St. Albans City
Liam Sole Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Liam Sole şuan St. Albans City takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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