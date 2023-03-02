Liam Sole kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Sole Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Liam Sole kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Liam Sole ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.