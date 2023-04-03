Liam Tiernan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Tiernan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liam Tiernan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liam Tiernan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liam Tiernan 18 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya,İrlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liam Tiernan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH, U23 yapmaktadır. Liam Tiernan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hannover 96 II futbol takımında oynamaktadır. Hannover 96 II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Liam Tiernan'nin Hannover 96 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Liam Tiernan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Liam Tiernan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Liam Tiernan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liam Tiernan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Hannover Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Hannover 96 U17

1 Temmuz 2020 yılında Hannover 96 U19

1 Temmuz 2022 yılında Hannover 96 II

Liam Tiernan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liam Tiernan şuan Hannover 96 II takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

MTV Treubund Lüneburg (-2018), Hannover 96 (2018-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.