Liam Vincent kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Vincent Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liam Vincent adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liam Vincent Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liam Vincent 11 Şubat 2003 tarihinde Bromley şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liam Vincent Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Era Global Sports yapmaktadır. Liam Vincent, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Worthing FC futbol takımında oynamaktadır. Worthing FC takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Liam Vincent'nin Worthing FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Liam Vincent Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Liamvincent16

http://www.instagram.com/liamvincent03/

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Liam Vincent Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Liam Vincent isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Liam Vincent Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liam Vincent futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Bromley

1 Temmuz 2021 yılında FC Portsmouth

5 Ağustos 2022 yılında Maidstone

2 Eylül 2022 yılında FC Portsmouth

13 Eylül 2022 yılında Hampton & Rich.

8 Ocak 2023 yılında FC Portsmouth

13 Ocak 2023 yılında Worthing

31 Mayıs 2023 yılında FC Portsmouth

Liam Vincent Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liam Vincent şuan Worthing FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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