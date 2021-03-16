Liberya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Liberya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Liberya, resmî olarak Liberya Cumhuriyeti; Batı Afrika kıyısında, kuzeybatıda Sierra Leone, kuzeyde Gine, doğuda Fildişi Sahili'ne sınırları bulunan bir ülke. Anlamı "özgürlerin toprağı" olan Liberya, daha önceden köleleştirilmiş Afrika asıllı Amerikalıların özgür çocukları tarafından kurulmuştur.

Liberya'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Liberya 4294000 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 126. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00055 olduğu görülmektedir.

Liberya'nın Müslüman Nüfus sayısı 483000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 12,2 olarak rakamlara yansımıştır.

Liberya'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Liberya'nın yüz ölçümü 96047 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Liberya'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 15049 km² Karasal Alan : 96320 km²

Liberya'nın Haritadaki Yeri / Konumu