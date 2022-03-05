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Libretto ne demek, TDK'ya göre Libretto kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Libretto kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Libretto ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Libretto nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Libretto kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Libretto ne demek, TDK'ya göre Libretto kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Libretto ne demek? Libretto TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi libretto kelimesi. Peki libretto ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre libretto nedir, libretto kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

LİBRETTO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Libretto kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Libretto kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre libretto kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir operanın sözlerinin yazılı bulunduğu kitap
- Bir pandomimi veya baleyi açıklayan kitap

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