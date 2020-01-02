Libya Dışişleri Bakanı Seyyale, Bakan Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Libya tezkeresi için Libya Dışişleri Bakanı Seyyale, Bakan Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Seyyale ile telefonda görüştü.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale, görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Türkiye'nin desteği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi için teşekkürlerini iletti.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN LİBYA TEZKERESİ İLE İLGİLİ PAYLAŞIM
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya tezkeresi ülkemizin çıkarlarının korunması ve bölgenin barış ve istikrarı için önemlidir. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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