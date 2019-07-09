Libya'da alıkonulan 6 Türk yurda döndü

Libya'da Halife Hafter güçlerinin alıkoyduğu ve 1 Temmuz'da serbest bıraktığı Türk gemiciler yurdumuza döndü.

Gemiciler Onur Çakır, Mehmet Yılmaz Odabaşı, Eyüp Eryılmaz, Necmettin Demirhan, Eren Çakır ve Birol Kutlu, Libya'nın başkenti Trablus'tan uçakla İstanbul'a geldi.

Gemicileri İstanbul Havalimanı'nda aileleri ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Murat Tamer karşıladı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Onur Çakır, "İnternetim kısıtlıydı, mümkün olduğunca kendileriyle, ailemle iletişim kurdum. Sürekli iyi olduğumu söyledim. Zaten iyiydik. Başımızdan birçok olaylar geçti, o olayları yansıtmamaya çalıştım." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'miz, Cumhurbaşkanımız yanımızda oldu. Kübra Aktaş'ın yardımlarıyla sağ salim buralara geldik." ifadesini kullanan Çakır, arkadaşlarının, ağabeylerinin kendisine destek olduğunu söyledi.

Anne Huriye Çakır da oğluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Eyüp Eryılmaz ise bir hafta bekledikten sonra pazartesi günü Trablus'a getirildiklerini, buradan İstanbul'a geldiklerini anlattı.

Eryılmaz, "Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanımıza, Sayın Libya Büyükelçimize Allah bin kere razı olsun. İlgilendiler. Libya'daki patronumuz Samir Bey de çok koşturdu, bizimle ilgilendi. Allah hepsinden razı olsun. Vatanımız gibisi yok." dedi.

Libya'da Halife Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 Türk vatandaşı gemici, 1 Temmuz'da serbest bırakılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Denizcilik dergisinin haberine göre mürettebatın KOSDER’e, “Dün akşam askerler geldi. Gemileri aradılar ve tüm personeli alıp karakola götürdüler. 3-4 saat sonra toplama kampına getirdiler. Bulunduğum bölgede başka Türkler de var. Bulunduğumuz bölge güvenli değil. Ülkemize dönmek istiyoruz. Ulaşabileceğiniz makamlar varsa yardımlarınızı bekliyoruz” dediği bildirildi.

Son olarak, Libya’nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun lideri Halife Hafter’in “Beşayir” lakaplı sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari, Libya Hava Kuvvetleri’nin, ülke karasularına yaklaşan tüm Türk gemilerinin hedef alınması yönünde talimat verdiğini, Libya Kara Kuvvetleri’nin de Türk hedeflerini düşman hedefleri olarak gördüğünü açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari'nin, tüm Türk hedeflerini düşman hedefi saymakla tehdit etmesine ilişkin, "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçlerce altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir" ifadeleri kullanıldı.