Libya'daki göçmen merkezine düzenlenen hain saldırıya Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı Libya'daki hadin saldırıya açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı: Trablusgarp'a yakın Tacura bölgesindeki düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlenen ve onlarca masum insanın hayatının kaybetmesine sebep olan saldırı bir insanlık suçudur. Sorumluların tespiti için derhal uluslararası soruşturma açılmalıdır. Uluslararası toplumun bu konuda bir an evvel harekete geçmesini bekliyoruz. dedi.