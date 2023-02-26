Lifa Hlongwane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lifa Hlongwane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lifa Hlongwane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lifa Hlongwane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lifa Hlongwane 22 Eylül 1993 tarihinde Diepkloof, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lifa Hlongwane Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASM International yapmaktadır. Lifa Hlongwane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TS Galaxy FC futbol takımında oynamaktadır. TS Galaxy FC takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lifa Hlongwane'nin TS Galaxy FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lifa Hlongwane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lifa Hlongwane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lifa Hlongwane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lifa Hlongwane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Royal Eagles

6 Ocak 2016 yılında Jomo Cosmos

1 Temmuz 2017 yılında Tshakhuma

2 Ocak 2018 yılında Jomo Cosmos

4 Temmuz 2018 yılında Black Leopards

20 Temmuz 2021 yılında Maritzburg Utd.

8 Ocak 2022 yılında TS Galaxy FC

Lifa Hlongwane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lifa Hlongwane şuan TS Galaxy FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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