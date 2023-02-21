Lifumpa Mwandwe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lifumpa Mwandwe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lifumpa Mwandwe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lifumpa Mwandwe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lifumpa Mwandwe 29 Aralık 2000 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İngiltere,Zambiya uyrukludur.Gerçek adı da Lifumpa Yande Mwandwe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lifumpa Mwandwe Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eyeconic Sports Management Ltd yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newtown AFC futbol takımında oynamaktadır. Newtown AFC takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lifumpa Mwandwe'nin Newtown AFC ile sözleşmesi 31 Mart 2023 tarihinde bitmektedir.

Lifumpa Mwandwe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lifumpa Mwandwe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lifumpa Mwandwe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lifumpa Mwandwe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Shrewsbury

5 Ağustos 2019 yılında Newtown

31 Ocak 2020 yılında Shrewsbury

30 Haziran 2020 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2021 yılında Newtown

15 Temmuz 2022 yılında HFX Wanderers

3 Ocak 2023 yılında Newtown

31 Mart 2023 yılında HFX Wanderers

Lifumpa Mwandwe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lifumpa Mwandwe şuan Newtown AFC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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