Liglerde play-off müsabaka tarihleri belli oldu!
TFF Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda 2020 - 2021 Sezonu TFF 1. Lig, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig play-off müsabakalarının tarihleri belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada bugün yapılan toplantı sonucunda 2020 - 2021 Sezonu TFF 1. Lig, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig play-off müsabakalarının tarihlerinin belirlendiği ifade edildi.
Play-off final müsabakalarının oynanacağı il merkezleri ve stadyumların daha sonra açıklanacağı belirtilirken yapılan açıklamada müsabakaların tarihlerine de yer verildi.
Play-off müsabaka tarihleri şöyle;
TFF 1. Lig
Yarı Final 1. Maçlar: 17 Mayıs Pazartesi
Yarı Final 2. Maçlar: 21 Mayıs Cuma
Final: 25 Mayıs Salı
Misli.com 2. Lig
Çeyrek Final 1. Maçlar: 12 Mayıs Çarşamba
Çeyrek Final 2. Maçlar: 16 Mayıs Pazar
Yarı Final 1. Maçlar: 20 Mayıs Perşembe
Yarı Final 2. Maçlar: 24 Mayıs Pazartesi
Final: 28 Mayıs Cuma
Misli.com 3. Lig
Çeyrek Final 1. Maçlar: 6 Mayıs Perşembe
Çeyrek Final 2. Maçlar: 10 Mayıs Pazartesi
Yarı Final 1. Maçlar: 15 Mayıs Cumartesi
Yarı Final 2. Maçlar: 19 Mayıs Çarşamba
Finaller: 23 veya 24 Mayıs