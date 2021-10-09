Lığlı ne demek, TDK'ya göre Lığlı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lığlı ne demek? Lığlı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lığlı kelimesi. Peki lığlı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lığlı nedir, lığlı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Lığlı kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Lığlı kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

LIĞLI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lığlı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre lığlı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Lığdan oluşmuş veya üzerinde lığ birikmiş



LIĞLI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Lığlı katman.

