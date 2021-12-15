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Likayat dediler, liyakatsizlikte sınır tanımıyorlar! CHP'li Özgür Karabat'ın kardeşi İBB'de işe alınmış!

Mali müşavir olarak çalıştığı şirketin İBB'den 2 milyar TL'lik ihale aldığı ortaya çıkan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın kardeşi Gültekin Karabat'ın İBB İstanbul Ulaşım A.Ş'de İnsan Kaynakları Uzmanı olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Likayat dediler, liyakatsizlikte sınır tanımıyorlar! CHP'li Özgür Karabat'ın kardeşi İBB'de işe alınmış!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklamada bulunduğu her platformda liyakat vurgusu yapsa da ortaya çıkan gerçekler söylenenin tam aksine hareket edildiğini gösteriyor. Bunun son günlerdeki örneği İYİ Parti Gençlik Kolları Kapı Siyaseti ve Genç Gönüllülerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emir Sami İşmen Beltur A.Ş.de Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlaması olmuştu. Bu örneğe bir yenisi daha eklendi.

Likayat dediler, liyakatsizlikte sınır tanımıyorlar! CHP'li Özgür Karabat'ın kardeşi İBB'de işe alınmış!

KARABAT'IN KARDEŞİ İNSAN KAYNAKLARI UZMANI OLARAK ÇALIŞIYOR

İBB'den değeri 2 milyar TL'yi bulan 14 ihale alan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın kardeşi oldu. Karabat'ın kardeşi Gültekin Karabat'ın İBB İstanbul Ulaşım A.Ş'de İnsan Kaynakları Uzmanı olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Likayat dediler, liyakatsizlikte sınır tanımıyorlar! CHP'li Özgür Karabat'ın kardeşi İBB'de işe alınmış!

HİZMET ÜRETMEK YERİNE İŞE ALIM YAPIYOR

Bu durum CHP'deki liyakatsizliği gözler önüne sererken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da hizmet üretmek yerine CHP ve İYİ Partilileri belediye bünyesinde işe almaktan başka bir şey yapmadığını gözler önüne serdi. 

Likayat dediler, liyakatsizlikte sınır tanımıyorlar! CHP'li Özgür Karabat'ın kardeşi İBB'de işe alınmış!

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