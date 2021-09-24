Liken Bilimi ne demek, TDK'ya göre Liken Bilimi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Liken bilimi ne demek? Liken bilimi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi liken bilimi kelimesi. Peki liken bilimi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre liken bilimi nedir, liken bilimi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Liken bilimi kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Liken bilimi kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

LİKEN BİLİMİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Liken bilimi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre liken bilimi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Likenleri inceleyen bilim dalı

