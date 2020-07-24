Lille, gözünü Türk yıldızlara dikti!

Fransız futbolunun önemli takımlarından birisi olan Lille, son dönemde kadrosuna kattığı Türk oyuncularla konuşuluyor. Geçtiğimiz sezonlarda Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'i kadrosuna katan Lille, bu sezon Burak Yılmaz'da bu ekibe dahil oldu.

Burak Yılmaz'ın Lille'e transferinin kesinleşmesinin ardından golcü oyuncu bugün takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Hafta içi resmi imzaların atılması beklenirken Lille, bir transfer atağı daha gerçekleştirdi.

Bu sezon ligi dördüncü bitirerek Avrupa ligine katılma hakkını kazanan Lille, bir başka Türk yeteneğin peşine daha düştü. Lille yönetimi, Galatasaray'ın yaklaşık 5 ay önce çok konuşulan oyuncusu Mustafa Kapı ile transferde görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılılardan olaylı şekilden ayrılan 17 yaşındaki genç futbolcunun Lille'e transfer olması an meselesi. kadro dışı bıraktığı 17 yaşındaki Mustafa Kapı'yı transfer etmek için harekete geçti.

Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu devam ettiği ve genç futbolcunun Burak Yılmaz'la birlikte Lille'e imza atma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'nın Fransız kulübüne transfer olmasıyla Lille'deki Türk oyuncu sayısı dörde çıkacak.

Böylece ilk kez bir Avrupa kulübünde Türkiye'den transfer olan dört futbolcu aynı sezonda forma giyecek.

KAYNAK: TRT SPOR