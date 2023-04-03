Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Lima kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lima ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.