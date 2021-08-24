Limit dizisinde aşk doğdu! Genç oyuncular Miray Akay ve Erdem Şanlı nişanlandı!

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın sahibi olduğu Han Medya şirketi tarafından yapılan Limit adlı dijital dizinin setinde aşk doğdu.

Lisede okuyan bir grup öğrencinin hayat hikayesinin anlatıldığı dizide rol alan Erdem Şanlı ile Rus asıllı oyuncu Miray Akay aşk yaşamaya başladı.

Çekimleri Balıkesir'de yapılan dizinin setinde yakınlaşan ve arkadaşları aşka dönüşen 2 oyuncu Birsen Altuntaş'ın haberine göre nişanlandı.

Evlenmeyi planlayan genç oyuncular aşklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Miray Akay uzun süre Atilla Doğukan Türkyılmaz ile birliktelik yaşamıştı.

MİRAY AKAY KİMDİR?

Miray Akay, 2000 yılında Ukrayna'da doğmuştur. Eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde devam etmektedir.

2014 yılında Balık adlı sinema filmi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan genç oyuncu; Halam Geldi, Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 ve Kelebeğin Rüyası filmlerinde rol almıştır.

Miray Akay kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

ERDEM ŞANLI KİMDİR?

2 Eylül 1996 yılında İzmir'de doğan Erdem Şanlı, Boşnak bir ailenin en büyük çocuğudur. . Babası özel şirkette satış temsilcisi ve spor kulübü başkanı, annesi emekli muhasebeci. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon bölümünü kazanıp okumak için İstanbul’a gelen Şanlı önce TV projelerinde kamera arkasında reji olarak çalıştı.

Erdem Şanlı kimdir, nereli, kaç yaşında?