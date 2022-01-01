Linolyum ne demek, TDK'ya göre Linolyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Linolyum ne demek? Linolyum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi linolyum kelimesi. Peki linolyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre linolyum nedir, linolyum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LİNOLYUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Linolyum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Linolyum kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre linolyum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yer döşemesi olarak kullanılan, üzeri keten yağı ve mantar tozuyla kaplanmış jüt bezi, muşamba



LİNOLYUM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ben bir tek odada oturuyorum. Döşeme linolyum döşeli.

