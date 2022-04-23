Linotip ne demek, TDK'ya göre Linotip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Linotip ne demek? Linotip TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi linotip kelimesi. Peki linotip ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre linotip nedir, linotip kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LİNOTİP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Linotip kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Linotip kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre linotip kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Basımevinde harfleri dizen ve satırları blok durumunda döken dizgi makinesi

