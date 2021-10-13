Linyit ne demek, TDK'ya göre Linyit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Linyit ne demek? Linyit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi linyit kelimesi. Peki linyit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre linyit nedir, linyit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LİNYİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Linyit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Linyit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre linyit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birleşimindeki karbon oranı % 60-70 olan, kahverengi veya siyah kömür



LİNYİT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ne olur bir biçimine getir / Yak şu linyiti çıtır çıtır

