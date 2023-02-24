Lionel Lestyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lionel Lestyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lionel Lestyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lionel Lestyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lionel Lestyan 31 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lionel Lestyan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szeged-Csanád - GA futbol takımında oynamaktadır. Szeged-Csanád - GA takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Lionel Lestyan'nin Szeged-Csanád - GA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lionel Lestyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lionel Lestyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lionel Lestyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lionel Lestyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Szeged U17 - GA

1 Temmuz 2019 yılında Szeged U19 - GA

1 Ocak 2021 yılında Szeged

Lionel Lestyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lionel Lestyan şuan Szeged-Csanád - GA takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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