Lionel Samba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lionel Samba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lionel Samba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lionel Samba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lionel Samba 20 Ocak 1999 tarihinde Brazzaville şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kongo,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Yann Lionel Mayangui Samba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lionel Samba Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lionel Samba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sozopol futbol takımında oynamaktadır. Sozopol takımına 19 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Lionel Samba'nin Sozopol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lionel Samba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lionel Samba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lionel Samba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lionel Samba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sevlievo

1 Ocak 2020 yılında Spartak Varna

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2021 yılında FK Bylis

1 Şubat 2021 yılında KF Turbina

30 Haziran 2021 yılında FK Bylis

26 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

19 Eylül 2022 yılında Sozopol

Lionel Samba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lionel Samba şuan Sozopol takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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