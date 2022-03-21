Lipari ne demek, TDK'ya göre Lipari kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lipari ne demek? Lipari TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lipari kelimesi. Peki lipari ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lipari nedir, lipari kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LİPARİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lipari kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lipari kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre lipari kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çirozluktan sonra yağlanmaya başlayan uskumru

