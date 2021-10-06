Liparit ne demek, TDK'ya göre Liparit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Liparit ne demek? Liparit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi liparit kelimesi. Peki liparit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre liparit nedir, liparit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Liparit kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Liparit kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

LİPARİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Liparit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Liparit kelimesi (Lipari kökenlidir.

TDK'ya göre liparit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Riyolit

