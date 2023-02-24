Liridon Latifi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liridon Latifi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liridon Latifi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liridon Latifi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liridon Latifi 6 Şubat 1994 tarihinde Prishtinë şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arnavutluk,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liridon Latifi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Liridon Latifi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Vllaznia futbol takımında oynamaktadır. KF Vllaznia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Liridon Latifi'nin KF Vllaznia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Liridon Latifi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/liridonlatifi/

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Liridon Latifi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Liridon Latifi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 825 Bin € kadar çıkmıştır.

Liridon Latifi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liridon Latifi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında FC Prishtina

1 Ocak 2015 yılında KF Skënderbeu

8 Temmuz 2016 yılında FK Kukësi

22 Temmuz 2016 yılında KF Skënderbeu

25 Ağustos 2017 yılında Puskás AFC

2 Temmuz 2019 yılında FC Sheriff

12 Temmuz 2020 yılında Puskás AFC

1 Temmuz 2021 yılında KF Vllaznia

Liridon Latifi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liridon Latifi şuan KF Vllaznia takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Liridon Latifi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KF Flamurtari, KF Prishtina

Arnavutluk takımında 9 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U21 takımında 11 numaralı formasıyla 28 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 4 gol atmıştır.

Arnavutluk U19 takımında 18 numaralı formasıyla 8 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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