Lirizm ne demek, TDK'ya göre Lirizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lirizm ne demek? Lirizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lirizm kelimesi. Peki lirizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lirizm nedir, lirizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LİRİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lirizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lirizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre lirizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kişisel duyguların ilham yolu ile coşkulu ve etkili anlatımı



LİRİZM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Vezin ve kafiyenin atılması, lirizmden yüz çevirme, imge kullanılmaması, şiirde yenilik sayılıyordu.

