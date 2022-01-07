Lisan isminin anlamı nedir, Lisan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Lisan isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Lisan ismi ne demek, Lisan ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Lisan isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Lisan İsminin anlamı nedir? TDK Lisan anlamı:

Lisan isminin anlamı, Türk dil kurumunda tanımlanmamakta olup, halk dilinde üç farklı şekilde tanımlanmıştır.

1-Konuşulan Dil. - Erkek Ve Kadın Adı Olarak Kullanılır.

2-Zeban, dil

3-İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma.

Lisan İsmi Kuranda geçiyor mu?

Lisan ismi kuranda geçmektedir.

Lisan isminin kökeni:

Lisan ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 413 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Lisan isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Lisan isminin rengi:

Altuni

Lisan ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Lisan isminin Harf Analizi Nedir ?

Lisan ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

L : Sanatsal, naif, yetenekli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

A : Öncü, lider, mantıklı

N : Sağduyulu, utangaç

Lisan isminin Numerolojisi Kaçtır?

Lisan ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

L : 15

İ : 12

S : 22

A : 1

N : 17

= 67 – Lisan İsminin Numeroloji Toplamı 67’dir.

Lisan isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Lisan ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Lisan isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

L: 3 İ: 9 S: 1 A: 1 N: 5 = 19

1 + 9 = 10 Kader sayısıdır

Lisan isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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