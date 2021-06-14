9, 10, 11 ve 12’inci sınıf öğrencileri için sorumluluk sınavlarının tarihleri belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıya göre, Lise sorumluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte 2021? Sorumluluk sınavında hangi konular var 2021? soruları yanıt buldu. İşte detaylar.

LİSE SORUMLULUK SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE 2021?

Bu yıl sınıfta kalma kaldırıldı. MEB, ‘2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Yılsonu İşlemleri’ konulu yazıyla lise öğrenciler için bu yıl sınıfta kalma olmayacağını bildirdi. Yazıda, ''Tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri olanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrencilerin sınıfını doğrudan; yıl sonu başarı puanı 50 ve daha yukarı olan ancak yıl sonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler ile alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerin, bu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmeleri sağlanacak.'' ifadelerine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlı Ziya Selçuki, ikinci dönem sınavlarının 18 Haziran'a kadar tamamlanacağını, sorumluluk sınavlarının da 21 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğini aktardı.

SORUMLULUK SINAVINDA HANGİ KONULAR VAR 2021?

Sorumluluk sınavları lise öğrencilerinin ikinci dönem kaldığı derslerden oluşacak.