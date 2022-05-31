Liseli öğrenciler için Bilim Vadisi'ne gezi düzenlendi

Pendik Belediyesi ve Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak düzenlenen Bilişim Vadisi'ne gezi düzenlendi. Gezi öncesi Belediye Başkanı Ahmet Cin Atatürk Kültür Merkezi'nde öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Sohbetin ardından Başkan Cin, öğrencileri geziye uğurladı.

BİLİM VE TEKNOLOJİ GEZİLERİNE DEVAM

Gezi öncesi öğrencilerle bir araya gelerek konuşma yapan Başkan Ahmet Cin “Bilim ve kültür gezilerimize devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere Pendik bu noktada şanslı ilçelerden, en büyük tekno kentlerden birisi Teknopark İstanbul ilçemizde, bunun yanı sıra sağlıkla alakalı teknoparkın da birinci etabı bitti. Ayrıca Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yapımına da başlanacak.” dedi.

ÖĞRENCİLERİN BRANŞLARINA UYGUN GEZİLER DÜZENLENİYOR

Gençlere yönelik gezilerin devam ettiğini söyleyen Başkan Cin, "Öğrenci kardeşlerimizin kendi branşlarına uygun planladığımız gezi programlarımızın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Bir önceki etkinliğimizde Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na bir gezimiz olmuştu. Bilişim Vadisine bir etkinlik yapıyoruz. Bildiğiniz üzere Pendik bu noktada şanslı ilçelerden. En büyük tekno kentlerden birisi Teknopark İstanbul ilçemizde, bunun yanı sıra sağlıkla alakalı teknoparkın da birinci etabı bitti. Teknoparkın hemen karşısında Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yapımına da başlanacak.” şeklinde konuştu.

PROJELERİ İNCELEYİP BİLGİ ALDILAR

Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne katılım gösteren 80 lise öğrencisi milli teknoloji projelerini, AirCar prototip tasarımını, Bilişim Vadisi içerisinde yer alan teknoloji, tasarım ve geliştirme bölümlerine ziyarette bulundular. Öğrenciler Türk geliştiriciler tarafından yürütülen projeleri inceleyip, bilgi aldılar.