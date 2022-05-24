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Liseli öğrencilerden meslek tanıtım fuarı

Pendik Belediyesi ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Meslek Liseleri Tanıtım Fuarı 23 Mayıs'ta yapılan tören ile açıldı. Fuarda Pendik'te bulunan 19 meslek lisesi yer alıyor.

Liseli öğrencilerden meslek tanıtım fuarı

23 Mayıs'ta Pendik Sahil Meydan'da başlayan ve 19 meslek lisesinin yer aldığı Pendik Meslek Liseleri Tanıtım Fuarı (METEF) , Pendik Belediyesi ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği törenle açıldı. Fuarda, ortaokul öğrencileri, liseye yeni başlayan öğrenciler, veliler ve öğretmenler ağırlanıyor.

2 gün boyunca sürecek olan fuarda lise öğrencileri okullarındaki okudukları bölümlerle ve meslek eğitimleri hakkında gelen misafirlere tanıtım yapıyorlar. Yapılacak olan tanıtımlarda liseye yeni başlayacak olan öğrencilerin bilgi sahibi olması sağlanıyor.  Fuar alanında öğrencilerin hazırlamış olduğu proje ve sergiler de yer alıyor. 2 gün sürecek olan fuarda workshop ve gösteriler de düzenlenecek.

Liseli öğrencilerden meslek tanıtım fuarıLiseli öğrencilerden meslek tanıtım fuarıLiseli öğrencilerden meslek tanıtım fuarı

 


 

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