Litolojik ne demek, TDK'ya göre Litolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Litolojik ne demek? Litolojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi litolojik kelimesi. Peki litolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre litolojik nedir, litolojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LİTOLOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Litolojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Litolojik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre litolojik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Taş bilimsel

