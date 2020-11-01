Litvanyalı futbolcu Marius Zaliukas hayatını kaybetti!

2017 yılında ülkesinin takımlarından Zalgiris'de futbolu bırakan 36 yaşındaki Marius Zaliukas, hayatını kaybetti. Zaliukas'ın ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, motor nöron hastalığı nedeniyle vefat ettiği belirtiliyor.

36 yaşındaki Zaliukas, stoper mevkiisinde forma giyiyordu. 2000 yılında kariyerine başlayan Zaliukas, kariyerinin büyük bir bölümünü Litvanya'da geçirdi. Futbol hayatının zirvesini ise İskoçya ekibi Hearts'da yaşadı. 2007 ve 2013 yılları arasında Hearts için 150'den fazla maç oynayan Zaliukas, İskoç Kupası'nı kazandıkları 2012'de takımına kaptanlık yaptı.

MOTOR NÖRON HASTALIĞI

Motor Nöron Hastalığı Derneği, 'motor nöron hastalığı' terimiyle sinir sistemini olumsuz etkileyen bir grup hastalığın kastedildiğini belirtiyor.

Beyindeki motor nöronlarda ve omurilikte oluşan hasar, bunların vücut kaslarına sinyal göndermelerini zorlaştırıyor. Bu da kas zayıflamasına ve azalmasına sebep olabiliyor.

Motor nöron hastalığı sıklıkla amyotrofik lateral skleroz (ALS) olarak adlandırılır.

Kaynak: NTVSPOR