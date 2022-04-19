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  3. Liverpool 4 - 0 Manchester United | Maç sonucu, özeti

Liverpool 4 - 0 Manchester United | Maç sonucu, özeti

İngiltere Premier Ligi'nin 30.hafta maçında Liverpool ile Manchester United karşı karşıya geldi. Liverpool mücadeleyi Salah (2), Luiz Diaz ve Mane'nin attığı gollerle 4-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Liverpool 4 - 0 Manchester United | Maç sonucu, özeti

Dünyanın en çok izlenen ligi olan İngiltere Premier Ligi'nde heyecan büyük bir maçla sürdü. Bu kapsamda Liverpool ile Manchester United 30.haftanı erteleme müsabakasında kozlarını paylaştı. 

Liverpool ile Manchester United  arasında Anfield Road TSİ ile 22.00'da başlayan mücadeleyi hakem Martin Atkinson yönetti.

Liverpool 4 - 0 Manchester United | Maç sonucu, özeti

LİVERPOOL TARAFTARINDAN RONALDO'YA DESTEK

Anfield Stadı'nı dolduran taraftarlar, yeni doğan bebeğini kaybetmesi nedeniyle sahaya çıkamayan Cristiano Ronaldo için 7. dakikada anlamlı bir davranışta bulundu.

Stattaki herkes ayağa kalktı ve Manchester United'da 7 numaralı formayı giyen Ronaldo'ya bir dakika boyunca alkışlarla destek verdi.

Liverpool, Diaz'ın 5, Salah'ın 22 ve 85, Mane'nin 68. dakikada kaydettiği gollerle mücadeleyi kazandı.

LİVERPOOL LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Premier Lig'deki yenilmezlik serisini 13 karşılaşmaya, puanını ise 76'ya çıkaran Liverpool, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

54 puanda kalan Manchester United ise 6. sıraya geriledi.

Liverpool - Manchester United maçının özetini izlemek için tıklayınız

Liverpool 4 - 0 Manchester United | Maç sonucu, özeti

İKİ MAÇTA 9 GOL 

Öte yandan sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Liverpool, Salah (3), Keita ve Jota'nın attığı gollerle 5-0 kazanmıştı. Böylece Liverpool iki maçta rakip fileleri 9 kez sallandırmış oldu.

Liverpool: Alisson, Trent Alexander Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Tiago, L Luiz Diaz, Salah, Mane

Manchester United: De Gea, Wan-Bisakka, Jones, Maguire, Lindelof, Dalot, Pogba, Matic, Bruno Fernandes, Elanga, Rashford

Tayfun Altuntaş
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