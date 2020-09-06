Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Liverpool, hazırlık maçında Blackpool'u 7-2 mağlup etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Blackpool, ilk yarının yarım saatinde 30 dakikasında 2-0 öne geçti. CJ Hamilton ve Jerry Yates, Blackpool'un 90 dakika boyunca attığı 2 golün sahibi oldu.

Yediği 2 golün ardından toparlanan Liverpool, ilk yarının son dakikalarında 43. dakikada Joel Matip ile skoru 2-1 yaparak ilk yarıyı bitirdi.

İkinci yarıda oldukça etkili bir oyun sergileyen kırmızılılar, Mane, Firmino, Elliott, Takumi Minamino, Origi ve Sepp Van den Berg'in golleri ile mücadeleyi 7-2 tamamladı.