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  3. Liverpool, hazırlık maçında rakibine acımadı! Liverpool 7-2 Blackpool

Liverpool, hazırlık maçında rakibine acımadı! Liverpool 7-2 Blackpool

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Hazırlık maçında Blackpool'u 7-2'i mağlup etti. Karşılaşmanın özet görüntülerini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Liverpool, hazırlık maçında Blackpool'u 7-2 mağlup etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Blackpool, ilk yarının yarım saatinde 30 dakikasında 2-0 öne geçti. CJ Hamilton ve Jerry Yates, Blackpool'un 90 dakika boyunca attığı 2 golün sahibi oldu. 

Yediği 2 golün ardından toparlanan Liverpool, ilk yarının son dakikalarında 43. dakikada Joel Matip ile skoru 2-1 yaparak ilk yarıyı bitirdi. 

İkinci yarıda oldukça etkili bir oyun sergileyen kırmızılılar, Mane, Firmino, Elliott, Takumi Minamino, Origi ve Sepp Van den Berg'in golleri ile mücadeleyi 7-2 tamamladı. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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