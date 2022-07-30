İngiltere Ligi şampiyonu olan Manchester City ile F.A Cup şampiyonu olan Liverpool, sezon öncesi Community Shield final maçında karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki zevk veren maçlar nedeniyle futbolseverler bu maçı izlemek istiyor. Bu doğrultuda Liverpool - Manchester City Community Shield final maçı canlı izle | Liverpool - Manchester City maçı Tivibu Spor 3 canlı yayın izle linki haberimizde...

LİVERPOOL - MANCHESTER CİTY COMMUNİTY SHİELD FİNAL MAÇI CANLI İZLE

Liverpool ile Manchester City arasındaki Community Shield final maçı 30 Temmuz 2022 Cumartesi (bugün) oynanıyor. King Power Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçı tecrübeli hakem Craig Pawson yönetiyor. Pawson'ın yardımcılıklarını ise H. Lennard ve N. Hopton yapıyor.

LİVERPOOL - MANCHESTER CİTY COMMUNİTY SHİELD FİNAL MAÇI CANLI İZLE

LİVERPOOL - MANCHESTER CİTY MAÇI TİVİBU SPOR 3 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Liverpool ile Manchester City arasındaki Community Shield final maçı, Nesine.com ve Tivibu Spor 3 kanalından ekrana geliyor.

Tivibu Spor 3, Tivibu 80 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

LİVERPOOL - MANCHESTER CİTY MAÇI TİVİBU SPOR 3 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Nesine.com'dan maçı izlemek için link