Dünyanın en çok izlenen ligi olan İngiltere Premier Lig'de heyecan 11.hafta maçlarıyla sürüyor. Bu kapsamda sezona kötü başlayan Liverpool ile yoluna dolu dizgin devam eden Manchester City karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler için Liverpool - Manchester City maçı canlı izle | Liverpool - Manchester City maçı Bein Sports HD 3 canlı yayın izle linki haberimizde...

LİVERPOOL - MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 11.haftasındaki Liverpool - Manchester City maçı 16 Ekim 2022 Pazar günü oynanıyor. Liverpool'un maçlarını oynadığı Anfield Road'da TSİ ile 18.30'da başlayan mücadeleyi hakem Anthony Taylor yönetiyor. Taylor'un yardımcılıklarını ise Gary Beswick ve Adam Nunn yapıyor.

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LİVERPOOL - MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE

LİVERPOOL - MANCHESTER CİTY MAÇI BEİN SPORTS HD 3 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

İngiltere Premier Lig'in 11.haftasındaki Liverpool - Manchester City maçı, Bein Sports HD 3 kanalından canlı olarak izleniyor.

LİVERPOOL - MANCHESTER CİTY MAÇI BEİN SPORTS HD 3 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ