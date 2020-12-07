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  3. Liverpool Wolverhampton maç özeti izle 4-0!

Liverpool Wolverhampton maç özeti izle 4-0!

Liverpool, İngiltere Premier Lig'deki 11. hafta maçında Wolverhampton'ı 4-0 mağlup etti.

Liverpool, İngiltere Premier Lig'deki 11. hafta maçında Wolverhampton'ı 4-0 mağlup etti.

Son şampiyon Liverpool, ağırladığı Wolverhampton'ı Salah'ın 24, Wijnaldum'un 58, Matip'in 67 ve Semedo'nun (kendi kalesine) 78. dakikadaki golleriyle yendi.

Puanını 24'e çıkaran Liverpool, averaj farkıyla Tottenham'ın arkasında 2. sırada yer aldı. Wolverhampton ise 17 puanda kaldı. 

Jürgen Klopp'un öğrencileri bu sezon sahasında oynadığı altıncı maçı da kazandı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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