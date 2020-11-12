Liverpool'un Ozan Kabak ısrarı sürüyor!

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, bu sezon savunma bölgesinde ağır yaralar aldı. Birer birer sakatlanan oyuncularıyla, stoper mevkiisinde neredeyse oynatacak oyuncusu kalmayan kırmızılar, Ozan Kabak'ı transfer listesinde tutuyor. Virgil van Dijk ile başlayan sakatlıklara son olarak milli takımda forma giyen Joe Gomez'inde eklenmesiyle birlikte Jurgen Kloop, bu bölgeye net bir transfer istiyor.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, devre arasında savunmaya transfer yapması kesin gözüyle bakılan Liverpool'un, transfer listesinde Dayot Upamecano, Ben White, Conor Coady ve Ozan Kabak bulunuyor.

Henüz 20 yaşında olmasına rağmen profesyonel kariyerinde çıktığı 66 maçla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Ozan Kabak için Schalke'nin istediği bonservis bedeli 20 milyon Euro.

2019 yazında Stuttgart'dan Schalke'ye transfer olan milli oyuncu, bu sezon Alman ekibiyle 3 maça çıktı.