Livio Malaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Livio Malaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Livio Malaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Livio Malaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Livio Malaj 25 Mayıs 2001 tarihinde Lezhë şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Livio Malaj Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Livio Malaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Kastrioti futbol takımında oynamaktadır. KS Kastrioti takımına 26 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Livio Malaj'nin KS Kastrioti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Livio Malaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Livio Malaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Livio Malaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Livio Malaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2015 yılında Int. Tiranë U17

19 Ağustos 2016 yılında Olympiakos U20

1 Temmuz 2018 yılında FK Partizani

3 Eylül 2021 yılında KS Lushnja

27 Eylül 2021 yılında KF Laçi U21

26 Ağustos 2022 yılında KS Kastrioti

Livio Malaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Livio Malaj şuan KS Kastrioti takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Livio Malaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Internacional Tiranë (2015-2016), Olympiakos Piraeus (2016-2018)

Arnavutluk U19 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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