Lloyd Anderson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lloyd Anderson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lloyd Anderson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lloyd Anderson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lloyd Anderson 9 Mart 1998 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lloyd Anderson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lloyd Anderson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carrick Rangers futbol takımında oynamaktadır. Carrick Rangers takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Lloyd Anderson'nin Carrick Rangers ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lloyd Anderson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lloyd Anderson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lloyd Anderson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lloyd Anderson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Knockbreda FC

1 Mayıs 2017 yılında Crus. FC U20

1 Temmuz 2018 yılında Crusaders

2 Temmuz 2018 yılında Carrick Rangers

1 Mayıs 2019 yılında Crusaders

1 Temmuz 2019 yılında Carrick Rangers

Lloyd Anderson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lloyd Anderson şuan Carrick Rangers takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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