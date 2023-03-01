Lloyd İrish kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lloyd İrish Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lloyd İrish adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lloyd İrish Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lloyd İrish 5 Mayıs 1990 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lloyd İrish Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Taunton Town futbol takımında oynamaktadır. Taunton Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lloyd İrish'nin Taunton Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lloyd İrish Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lloyd İrish isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Lloyd İrish Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lloyd İrish futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Yeovil Town

1 Temmuz 2009 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2010 yılında Tiverton

1 Temmuz 2011 yılında Weston-super-M.

7 Eylül 2013 yılında Tiverton

28 Aralık 2013 yılında Weston-super-M.

1 Temmuz 2016 yılında Taunton Town

1 Temmuz 2021 yılında Barnstaple Town

1 Temmuz 2022 yılında Taunton Town

Lloyd İrish Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lloyd İrish şuan Taunton Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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