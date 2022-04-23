Lobi ne demek, TDK'ya göre Lobi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lobi ne demek? Lobi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lobi kelimesi. Peki lobi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lobi nedir, lobi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LOBİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lobi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lobi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre lobi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir yapının kapısından içeri girildiğinde görülen ilk boşluk, dalan

- Otel, tiyatro vb. yerlerde girişe yakın geniş yer

- Bazı ortak çıkarları olan grupların temsilcilerinden oluşan topluluk

