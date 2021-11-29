Lodosun İstanbul'da verdiği zararı İBB verilerle paylaştı! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi!

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos ve fırtına, kentin belirli bölgelerinde hasarlara neden oldu. Felaket senaryosu oluşturabilecek doğa olayında 2 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle İBB hasar verilerini paylaştı. Buna göre bugün İstanbul'da; 33 çatı uçtu, 192 ağaç, 52 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi, 232 tehlike arz eden parça düştü, 12 araç da hasar gördü.