Lodosun İstanbul'da verdiği zararı İBB verilerle paylaştı! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi!
İstanbul'u etkisi altına alan lodos, pek çok ilçede hasara sebep oldu. İBB lodos nedeniyle yaşanan hasarları verilerle paylaştı.
Sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos ve fırtına, kentin belirli bölgelerinde hasarlara neden oldu. Felaket senaryosu oluşturabilecek doğa olayında 2 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle İBB hasar verilerini paylaştı. Buna göre bugün İstanbul'da; 33 çatı uçtu, 192 ağaç, 52 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi, 232 tehlike arz eden parça düştü, 12 araç da hasar gördü.