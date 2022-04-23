Loğ ne demek, TDK'ya göre Loğ kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Loğ ne demek? Loğ TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi loğ kelimesi. Peki loğ ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre loğ nedir, loğ kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LOĞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Loğ kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre loğ kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yollarda, tarlalarda toprağı ezmek veya toprak damlı evlerin üstündeki killi toprağı sert bir katman durumuna getirmek için dam üzerinde yuvarlanan, silindir biçimindeki ağır taş, yuvgu, yuvak

